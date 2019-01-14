脫歐表決倒數 梅伊籲議員別惡鬥

2019年01月14日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

延後近1個月，英國國會將於15日表決首相梅伊與歐盟簽下的脫歐協議草案。首相梅伊警告，如果表決不通過，將對國家「形成災難性且不可原諒的背叛」。英國前脫歐大臣戴維斯（David Davis）則表示，就算沒有協議脫歐，英國也不會出現混亂，「免驚啦！」。

梅伊與歐盟達成的脫歐協議草案原定去年12月付諸表決，不過在朝野議員都不支持情況下，草案顯然不會過關，表決臨時喊卡，延至本月15日舉行。梅伊則爭取時間要求歐盟給更多讓步。

這段期間梅伊雖卯足全力，但脫歐協議中的最大爭議北愛邊境問題仍未解決，自家保守黨依然不予支持。梅伊13日投書《周日快報》表示，國會絕不能讓支持脫歐的人民失望。她說，「這麼做將對我國民主形成災難性而且不可原諒的背叛。我給國會的訊息很簡單：現在應該忘卻鬥爭，為我們的國家做正確的事情」。

英國《觀察者》報指出，反對黨工黨黨魁柯賓認定梅伊在15日會兵敗如山倒，他計畫當天表決後，立即發動對梅伊政府的不信任投票，可能16日就會表決。

(中國時報)