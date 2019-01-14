脫歐表決倒數 梅伊籲議員別惡鬥
延後近1個月，英國國會將於15日表決首相梅伊與歐盟簽下的脫歐協議草案。首相梅伊警告，如果表決不通過，將對國家「形成災難性且不可原諒的背叛」。英國前脫歐大臣戴維斯（David Davis）則表示，就算沒有協議脫歐，英國也不會出現混亂，「免驚啦！」。
梅伊與歐盟達成的脫歐協議草案原定去年12月付諸表決，不過在朝野議員都不支持情況下，草案顯然不會過關，表決臨時喊卡，延至本月15日舉行。梅伊則爭取時間要求歐盟給更多讓步。
這段期間梅伊雖卯足全力，但脫歐協議中的最大爭議北愛邊境問題仍未解決，自家保守黨依然不予支持。梅伊13日投書《周日快報》表示，國會絕不能讓支持脫歐的人民失望。她說，「這麼做將對我國民主形成災難性而且不可原諒的背叛。我給國會的訊息很簡單：現在應該忘卻鬥爭，為我們的國家做正確的事情」。
英國《觀察者》報指出，反對黨工黨黨魁柯賓認定梅伊在15日會兵敗如山倒，他計畫當天表決後，立即發動對梅伊政府的不信任投票，可能16日就會表決。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。