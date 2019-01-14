貿易戰重布陣 陸以退為進

2019年01月14日 04:11 中國時報 陳柏廷

新聞分析今年首場陸美貿易磋商談判，在北京一片讓步聲中落幕。表面上，看似大陸不敵川普政府的「極限施壓」策略敗下陣來讓美方予取予求，但毋寧說，北京已重新調整布陣，選擇在戰術上「退讓」，在戰略上換取「前進」空間。畢竟陸美總體角力短期難解，「以退為進」的作法，更符合北京戰略需求。

贏得更多戰略空間

3天2夜的副部級磋商，雙方堅稱各自守住底線，但自去年G20「習川會」後，大陸3度採買美國大豆，總量逾300萬噸，乃至商務部長鍾山日前接受大陸官媒採訪，談話調子不若此前強硬，而是強調要妥適處理兩國經貿摩擦等跡象看，北京似乎已選擇先低頭。

大勢已去？不諱言，北京今年以來的一連串「低姿態」動作，似乎都在證成外界看法，即在美國關稅大棒下，北京已承受不了壓力；反之，華盛頓方面除重啟貿易談判，並未向北京釋出任何利多。

平心而論，無論是以大勢已去或是讓步的說法，來解讀北京的動作，都有些過度簡化；這種「扁平化」認識，過於輕易地陷入短暫「你輸我贏」的表象，而忽略短期戰術與長期戰略的輕重緩急。

回顧去年陸美爆發貿易戰，為跟華盛頓一較高下，北京選擇「以牙還牙」的強硬態度，在一陣你來我往的較勁下，北京雖在戰術氣勢與華府不相上下，但某個程度上，卻已打亂達成長期戰略目標的節奏。

大陸保有一定優勢

無庸置疑，陸美間貿易戰只是開端，在美國對陸戰略轉向下，與北京展開全面角力已是不爭事實；換言之，兩國間角力絕非三年五載可以結束。但對北京來說，相較於與美國的意氣之爭，更重要的是，恐怕是完成兩個一百年的「國強民富」目標。

坦白說，北京當前退讓，無疑是重新找到自身戰術節奏，再次認清長期戰略目標，也不再隨著川普政府步伐恣意反擊。畢竟，無論下一階段陸美關係如何發展，大陸仍保有一定優勢存在，當前最忌諱的是「以牙還牙」的情緒性回擊，「以退為進」將為北京贏得更多戰略空間。

(中國時報)