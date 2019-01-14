陸學者指當好老二 才能彎道超車
陸美副部級貿易磋商甫落幕，雙方貿易關係露出一絲曙光。大陸商務部長鍾山表示，今年將妥善應對陸美經貿摩擦，繼續放寬市場准入，為外資營造良好環境。大陸國關學者也建議，大陸要避免「以牙還牙」，未來10年，要當好「老二」，把握機遇，才能實現彎道超車。
針對商務部今年重點工作，鍾山日前接受大陸官媒時指出，今年將妥善應對陸美經貿摩擦，推進兩國經貿談判，深化對美州市、工商界、民間合作，促進共嬴。
鍾山也稱，大陸將繼續實施外資促進行動計畫，努力「穩外資」，一是放寬市場准入，二是優化外資結構，修訂相關規定，鼓勵外資投資，改善大陸投資環境。
此外，大陸外交部直屬智庫，中國國際問題研究院世界經濟與發展研究所所長姜躍春日前也在研討會上直言，陸美貿易戰僅僅是表象、僅僅是開始，「中國還是要冷靜，我們有我們的優勢，不要擔心，而且我最反對以牙還牙。」
姜躍春強調，陸美兩大經濟體的競爭才剛剛開始，未來十年，大陸應要當好「老二」；這主要立基於大陸自身的發展，在於新工業革命的契機；在數字經濟裡大陸有很多優勢，要想辦法彎道超車，很多事情低調一點，要把握好這個機遇期。
無獨有偶，哈佛大學教授、美國防部前特別顧問格雷厄姆‧艾利森近日也大膽預言，在與大陸領導人習近平親近人士交換意見後，認為陸美貿易戰就快結束，大陸很可能對美做出讓步。
艾利森認為，從地緣政治的角度，關稅其實不過是小讓步，在崛起的大陸和仍主導世界的美國較量中不足改變大局。即使北京全部同意美國提出的每一項要求，大陸經濟仍然會以美國經濟兩倍的速度增長。
(中國時報)
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