陝西21名受困礦工 全遇難

2019年01月14日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸陝西省神木市百吉礦業李家溝煤礦12日下午4點左右發生礦頂坍塌事故，有21名礦工被困，昨日上午證實已全數遇難。據了解，去年大陸共發生169宗煤礦事故，造成211人死亡。當中以貴州、陝西等8省為「重災區」。

大陸央視報導，12日下午4點半左右，陝西省神木市百吉礦業李家溝煤礦發生「井下冒頂」事故。經核查，當班入井礦工共87人，事故發生後，66人安全升井，21人被困。至昨日中午12點35分，被困礦工遺體全數找到，21人無一生還。

報導稱，事故發生後，神木市立即啟動應急預案，神木市礦山救護隊和國家能源集團神東礦山救護隊立即趕赴現場進行救援。

據悉，「井下冒頂」指地下開採過程中，由於平衡的礦山壓力遭到破壞，造成上部礦岩層塌落的現象。

「澎湃新聞」稱，李家溝煤礦成立於2003年，隸屬神木市百吉礦業，煤炭年產量90萬噸，經陝西煤炭生產安全監督管理局批准核定。百吉礦業主要經營電石、矽鐵、礦產品及法律、法規允許經營的其他物資，近幾年，公司發展的著力點，主要集中在煤炭資源開採利用方面。

報導還稱，2017年陝西省煤礦開展全面安全「體檢」專項工作，從2017年3月份開始，持續到2017年年底。「體檢」內容包括責令停產停建整改煤礦、長期停產停建煤礦、列入淘汰落後、化解過剩產能退出規畫尚未停產的煤礦等。其中百吉礦業的名字出現在責令停產停建整改煤礦之列，陝西煤礦安監局曾提醒榆林注重預防大面積冒頂引發事故。

近年大陸發生多宗嚴重礦難事故，造成重大人員傷亡。根據大陸應急管理部網站消息，去年1月至8月，全大陸共發生169宗煤礦事故，造成211人死亡。當中以貴州、四川、黑龍江、山西、河南、陝西、湖南及安徽8省為「重災區」。

(中國時報)