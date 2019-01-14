波蘭稱不影響與陸關係

2019年01月14日 04:11 中國時報 楊家鑫 、 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

華為波蘭公司的陸籍員工王偉晶因涉嫌從事間諜活動遭逮補，引發陸波關係緊張，但波蘭內務和行政部長布魯金斯基仍表示，大陸是巨大市場，願與大陸保持良好關係。

王偉晶遭到逮捕後，儘管華為回應，此事對華為全球聲譽造成不良影響，立刻終止終止與王的雇傭關係。不過由於孟晚舟案尚未完全落幕，加上大陸駐波蘭使館也在第一時間約見波蘭外交部官員，要求安排領事探視，也讓此事成為各界焦點。

或許是為避免衝擊陸波關係，布魯金斯基除呼籲，歐盟和北約應尋求制定對於華為問題的共同立場，也不忘向北京當局喊話，「我們希望跟大陸保持良好、緊密且相互具有吸引力的關係。大陸是個巨大的市場。」

事實上，華為相關案件背後涉及不只是陸美「智財權」的角力問題。大陸參考消息網引述美國「外交學者」網站文章「美中智財權糾紛的戰略後果」指出，肯塔基大學派特森外交和國際商業學院助理教授羅伯特·法利表示，儘管所謂大陸侵犯智財權的行為為美國加緊貿易戰提供了素材，但它們很可能不是川普政府核心關切。這就意味，大陸不可能簡單地通過改善其遵守智財權保護的記錄來解決問題。

文章稱，對於大陸的智財權保護現狀，美國和大陸持不同看法。大陸認為，在建立保護國內外智財權的監管制度方面，它在很短的時間內取得了長足進步，這一監管制度已經支撐起了非常具有創新精神的國內經濟。現在，大陸國內經濟所產生的智財權居於世界首位。

(中國時報)