波蘭稱不影響與陸關係
華為波蘭公司的陸籍員工王偉晶因涉嫌從事間諜活動遭逮補，引發陸波關係緊張，但波蘭內務和行政部長布魯金斯基仍表示，大陸是巨大市場，願與大陸保持良好關係。
王偉晶遭到逮捕後，儘管華為回應，此事對華為全球聲譽造成不良影響，立刻終止終止與王的雇傭關係。不過由於孟晚舟案尚未完全落幕，加上大陸駐波蘭使館也在第一時間約見波蘭外交部官員，要求安排領事探視，也讓此事成為各界焦點。
或許是為避免衝擊陸波關係，布魯金斯基除呼籲，歐盟和北約應尋求制定對於華為問題的共同立場，也不忘向北京當局喊話，「我們希望跟大陸保持良好、緊密且相互具有吸引力的關係。大陸是個巨大的市場。」
事實上，華為相關案件背後涉及不只是陸美「智財權」的角力問題。大陸參考消息網引述美國「外交學者」網站文章「美中智財權糾紛的戰略後果」指出，肯塔基大學派特森外交和國際商業學院助理教授羅伯特·法利表示，儘管所謂大陸侵犯智財權的行為為美國加緊貿易戰提供了素材，但它們很可能不是川普政府核心關切。這就意味，大陸不可能簡單地通過改善其遵守智財權保護的記錄來解決問題。
文章稱，對於大陸的智財權保護現狀，美國和大陸持不同看法。大陸認為，在建立保護國內外智財權的監管制度方面，它在很短的時間內取得了長足進步，這一監管制度已經支撐起了非常具有創新精神的國內經濟。現在，大陸國內經濟所產生的智財權居於世界首位。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。