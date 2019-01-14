甄子丹火速道歉切割
繼去年11月時義大利精品Dolce&Gabbana因辱華言論遭大陸民眾抵制，港星甄子丹日前為歐洲時尚品牌PHILIPP PLEIN走秀，被大陸網友挖出該品牌十幾年前有過辱陸事件。對此，甄子丹工作室聲明，合作前未獲知此事，對團隊疏忽表示歉意，甄子丹已停止與此品牌的一切合作。甄子丹昨日也發文稱「有國才有家！日後必定慎重過濾合作夥伴。感謝大家監督！」
甄子丹12日在米蘭時裝周上為PHILIPP PLEIN站台走秀，卻被大陸網友「起底」該品牌在十幾年前有過辱華事件。甄子丹工作室當天隨即聲明稱，「在合作前並未獲知該品牌於十多年前曾經發生過辱華事件」，為疏忽道歉，「已立即停止與該品牌的一切合作。」並強調，「無論何時、何地、何種形式，祖國都堅決不容許侵犯！」
據悉，該品牌由時尚設計師Philipp Plein於1998年在德國慕尼黑創立，現總部設在瑞士。2007年，PHILIPP PLEIN曾發售一款印著「FUCK YOU CHINA」字樣的T恤，袖口部分繡有滑稽的清朝小人。此事在品牌進軍大陸市場後引發爭議，品牌迫於壓力出面致歉。但在道歉信的落款部分，卻設計成一個「下跪的清朝辮子頭」。
(中國時報)
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