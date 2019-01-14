貴婦奈奈一家 各懸賞25萬元

2019年01月14日 04:11 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

部落客「貴婦奈奈」（本名蘇陳端）和丈夫黃博健、公公黃立雄3人，去年捲款10億元逃亡遭通緝，外界傳聞被害人已懸賞黑幫跨海找人外，調查局也將3人提列為「追緝外逃要犯」，並祭出檢舉獎金。依調查局規定，不管國人或外國人，在通緝時效25年內提供線索緝獲3人歸案，就有機會領取最高75萬元獎金。

貴婦奈奈與丈夫、公公3人創立的「杏立博全」醫美診所，去年11月驚傳惡性倒閉，詐欺10億元潛逃，被害人雖對3人提告詐欺，但貴婦奈奈與丈夫早於去年11月30日飛往美國舊金山，公公黃立雄則於去年11月13日就搭機飛往加拿大多倫多。北檢依詐欺等罪對3人發布通緝，時效25年，至2043年止。

臉書追蹤 要令無所遁形

但貴婦奈奈及丈夫、公公、婆婆、阿姨一家五口，卻早一步自美入境加拿大，遭加國邊境管制局攔查扣留護照後放行。北檢函請外交部註銷貴婦奈奈、丈夫、公公3人中華民國護照，近將向加拿大提司法互助。另貴婦奈奈等人申請難民身分的舉動，在加拿大台灣人網路社群中引起公憤，網友在臉書成立「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」，號召身居加拿大的台灣同胞一起追蹤，強調要讓吸金潛逃一家人無所遁形。

提供線索捉人 每人25萬

繼北檢通緝後，調查局上周也將貴婦奈奈、丈夫、公公3人同時提列為「追緝外逃要犯」全面追緝，依「法務部調查局獎勵提供線索緝獲外逃通緝犯實施要點」規定，無論是國人或外國人，只要針對調查局提列的外逃通緝要犯提出檢舉或線索，讓調查局成功緝獲，即可依通緝犯涉犯罪名法定刑，領取每名通緝犯5萬元至100萬元的獎金。

由於貴婦奈奈一家三口通緝罪名都是《刑法》詐欺罪，法定刑為5年以下徒刑，依據調查局的獎勵要點，「官方懸賞金」價碼，每人最高為25萬元，因貴婦奈奈3人通緝時效長達25年，若有人在25年內檢舉或提供線索讓調查局緝獲3人歸案，就能領取最高75萬元的獎金。

(中國時報)