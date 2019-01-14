難度高 獎金少 250人仍逍遙法外
調查局日前將捲款10億逃亡遭通緝的網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）一家三口提列「追緝外逃要犯」，調查局現列管潛逃國外的通緝要犯約250人，名單不乏父子、夫妻、兄弟。
依據調查局資料，這250名外逃要犯，多數藏匿大陸、港澳地區約有169人，另藏匿美國、加拿大地區者有47人，其中落腳加拿大約有18人，除貴婦奈奈一家三口外，還包括涉貪的前國安局出納組長劉冠軍等人。
調查局外逃要犯名單中，有不少是家人共同涉案一起跑路，其中以夫妻檔最多，如蔣國樑、杜文等人，也有如張萬利、張志平父子檔、葉秀貞、汪家興母子檔、莫智凱、莫智傑兄弟檔，至於一家三口同列外逃要犯者，除新上榜的貴婦奈奈一家人外，另有吸金6億餘元的李新發、李俊威、李沼錡父子3人，目前均由調查局「追緝外逃經濟罪犯協調小組」專責緝捕中。
2003年11月，扁政府時期的行政院曾列出10大通緝要犯名單，檢舉獎金每案高達1000萬，但馬政府上台後取消該制度，改由調查局核發外逃要犯檢舉獎金。
調查局檢舉外逃要犯獎金作法，類似美國聯邦調查局10大追緝要犯名單（FBI Ten Most Wanted Fugitives），但兩者獎金天差地遠。
2009年3月，行政院核定「法務部調查局獎勵提供線索緝獲外逃通緝犯實施要點」，只要民眾檢舉並成功緝獲外逃罪犯後，可頒發檢舉5萬元至100萬元獎金。但由於追緝外逃要犯難度高，因此這項獎勵要點實施近10年，鮮少有民眾拿到獎金。
(中國時報)
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