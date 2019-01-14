狙殺阿不倒 謝東松算錯追訴期

2019年01月14日 04:11 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

25年前轟動一時的天道盟不倒會會長「阿不倒」謝通運遭狙殺命案，涉案主嫌前國代謝東松遭通緝迄今。他日前以案發至今已逾25年，追訴權時效完成，聲請判決免訴，最高法院以謝在再審後逃亡遭通緝，須加計時間，追訴權時效尚未完成，駁回謝抗告確定，謝仍是殺人罪通緝犯。

本案發生於1993年，彰化縣議員洪絲條在北市遭謝通運兒子謝文川槍殺，謝東松與「鬼見愁」黃主旺等人欲報仇，邀集曾槍傷謝通運的謝惠仁糾集眾殺手，策劃槍殺謝通運。

1993年9月22日，謝東松得知謝通運將沿彰化縣芳苑鄉四平村路平路返家，一行人兵分5路埋伏，任志傑開大貨車，謝惠仁、曾敬超以棉被蓋住藏身車上，待謝座車通過埋伏點時，任駕車衝撞謝的座車，謝因車前輪卡在水溝，動彈不得，任志傑、謝惠仁、曾敬超及李忠承持槍朝謝的座車掃射39發，謝頭部中彈死亡，保鑣范明元送醫不治。

謝東松1995年原獲判無罪，但槍手曾敬超、任志傑、李忠承2001年槍決前夕，供出謝東松是幕後主謀，最高法院核准檢察官聲請再審，謝逃亡大陸迄今。

謝東松日前跨海具狀指稱謝通運案發生於1993年9月22日，依修正前刑法規定，追訴權時效為25年，已於去年9月22日完成，向台中高分院聲請免訴判決遭駁回。

謝東松提抗告，最高法院認為，謝東松1993年10月5日被捕，歷經起訴、審判、開始再審，於再審審理期間逃匿，法院2001年7月20日通緝，這段期間追訴權應加計，故本案追訴權時效尚未完成，駁回謝抗告，全案確定。

當年涉案槍手謝惠仁、開車接應的陳解閔2人各判處無期徒刑、20年確定，已獲假釋出獄；其餘同夥黃主旺、任志傑、曾敬超、李忠承4人全遭槍決，全案現僅謝東松1人遭通緝。

(中國時報)