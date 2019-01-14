陳由豪聲請撤銷通緝 高院駁回
前東帝士集團負責人陳由豪，因被控掏空、欠稅等案件逃亡大陸多年，現僅剩一件損害債權案遭通緝，他日前遞狀指稱同案被告已獲判無罪確定，認為他應也是獲判無罪，全案已無通緝必要，向台北地院聲請撤銷通緝遭駁回。陳再向高院提抗告，仍遭駁回，確定繼續被通緝。
陳由豪因積欠91至93年度綜合所得稅共4億3600多萬，被國稅局移請行政執行署追討，他擔心東豐、東盟公司遭拍賣抵稅，被控於2011年3月找萬事達公司負責人吳日興跨海商議製造假債權，佯稱欠泰國人債務，將未被查扣股票移轉到萬事達公司，涉嫌脫產，北檢2012年依損害債權罪起訴陳、吳2人。
吳日興2014年獲判無罪確定，北院2015年9月通緝陳由豪。但陳去年向北院具狀指稱既然吳已獲判無罪確定，他應也會獲判無罪，沒有再通緝他必要，聲請撤銷通緝，北院裁定駁回。
陳向高院提抗告，指他先前多起通緝案，都經法院判決免訴確定，法務部官員曾赴北京請求將他遣送回台受審被駁回，他認為已無再通緝必要。
高院支持一審見解，認為陳明知損害債權案件仍在法院審理，卻未向法院呈報海外居所地址，雖知悉開庭日期，卻未親自出庭，僅透過律師答辯，其逃亡之事實仍存在，有通緝必要，駁回陳抗告，全案確定。
(中國時報)
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