買毒賴帳5000元 命喪損友刀下

2019年01月14日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南關廟13日凌晨驚傳1死1傷凶殺案！毒蟲黃鑰文不滿與王姓男子合資買毒，卻遭賴帳5000元，13日清晨黃到王家追討，2人激烈鬥毆，王母和莊姓同居人聞聲勸架，但黃嫌仍刺死王，再刺傷莊男後逃逸，警方在案發3小時後逮捕酒醉熟睡的黃嫌，訊後依殺人罪嫌送辦。

歸仁警分局調查，43歲凶嫌黃鑰文和45歲王姓死者都是毒品列管人口，2人也是毒友，長期湊錢購買安非他命，疑因黃嫌不滿王男長期賴帳不付錢，12日晚間先找王理論未果，13日酒後再爭執起殺機。

黃嫌供稱，王男長期與他合資買毒，但每次都少付錢，不滿王吃人夠夠，揚言「要乎伊死」，他13日凌晨5時酒過三巡騎車直奔王家，剪斷屋外電線，逼王出面，未料，王竟持長鐮刀出門，他手拿鐵條、木棍，雙方一陣扭打，他掏出藏在口袋的尖刀，猛刺對方胸腹數刀。 由於打鬥聲驚醒屋內王母跟80歲同居人莊姓男子，2人出來勸架，但出門即目睹王倒臥血泊哀嚎，莊男為救人持棍棒追打黃嫌，但黃嫌殺紅了眼，反對莊男連刺2刀，王母見狀也朝黃嫌丟雜物，黃嫌推倒王母後逃逸。

台南市消防局獲報趕到現場，發現王男已無生命跡象，送醫急救不治，醫院研判致命傷為心臟破裂，莊男暫無生命危險，王母則無礙。

案發後，警方透過監視器畫面掌握黃嫌作案後騎車逃離畫面，早上9時趕到黃嫌住處逮人，只見黃嫌渾身酒氣，躺在客廳呼呼大睡，褲子、左手虎口血跡斑斑，警方喝斥「人是不是你殺的？」黃嫌驚醒，坦承不諱。

警方在黃嫌機車置物箱起出凶器尖刀，黃坦承尖刀是他自製，隨身攜帶防身。黃嫌被捕後，還指控他被王男持棍棒打傷後腦勺，頭部劇痛，警方一度戒護他就醫。警訊時，黃嫌對於殺人動機，一再「跳針」說，是王先動手想殺他，他為防身才反擊，警訊後依殺人罪嫌移送法辦。

(中國時報)