南部天氣晴 嗅出野球新商機

2019年01月14日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

中華職棒當家球星王柏融與日本火腿隊簽約，讓人期待3月的新球季開打，日、韓、台3地職棒球隊也陸續啟動春訓；台灣南部天氣溫暖，冬季少雨，在地球隊水準不錯，更是適合的對戰對手，加上消費水準不高，近年成為韓國棒球移地訓練新寵兒，從韓職一軍、二軍及大學以下的三級球隊都有，帶來不少商機。

韓國職棒1982年成立，由於職業化及商業行銷的成功，現已有10支球隊，且一軍球員平均薪資約台灣2倍以上，相關訓練費用更是花錢不手軟，因韓國冬季嚴寒，春訓常選擇前往美國亞利桑那、日本沖繩等地，春訓期間總預算估計約台幣3000萬到4000萬元。

韓職樂天巨人一軍預訂1月底抵台，將在高雄國慶青埔球場進行第一階段春訓，2月下旬再開拔到沖繩，花費約1500萬元，這也是樂天巨人第2年落腳高雄辦春訓。

王善政牽線 迎韓職一軍

幕後推手則是第3代韓籍華僑王善政，家族長期經營旅行社，發現韓職球隊有相關需求，2014年起和高雄市政府合作，由市府提供土地，他出資3000萬元興建球場，加上每年數百萬元維修費用，終於在去年迎來韓職一軍。

王善政說，韓職對球場要求很高，他才會花錢蓋符合對方需求的場地，現行台灣的球場設計都嫌陽春，連二軍、大學球隊都不一定滿意，且土地取得曠日廢時，若地方政府能蓋出合宜的場地，由業者OT經營，也是一種選擇。

其實王善政先前曾在台南真理大學興建棒球場，2015年樂天巨人就曾來春訓，活化校區並引發話題，但因場地夏季遇上大雨容易淹水、維護成本太高也乏人問津，最後可能得忍痛放棄。

球場太陽春 盼政府幫忙

曾是棒球人的南科贊美酒店總經理黃志佳說，酒店也有運動整合行銷業務，替南科廠商規畫活動，看準善化三級棒球實力，3年前就嗅到春訓商機，想拉韓國大學以下的球隊來台，酒店也有重量訓練室、並將漆彈場改成練習場，但直到今年才迎來第1個高中團，就是因為球場不符對方需求，「真的是巧婦難為無米之炊。」

黃志佳說，不談職業球隊，光大學、高中球隊來台1個月，住宿、飲食、場地、交通等費用至少花200萬元，連小學球隊都要近百萬，還不包括衍生的旅遊消費，對地方經濟助益不小，但看來從政府到民間準備都不夠。

(中國時報)