政府民間動起來 訓練基地不是夢
台南市在台灣三級棒球運動發展中占有一席之地，不乏傳統棒球名校，職棒統一獅隊也將台南做為主場經營，擁有不少死忠球迷，縣市合併後，台南市政府也在2012年啟動亞太棒球訓練中心計畫，要打造一座多功能棒球運動園區，2015年起，更取得連續7屆WBSC U-12世界盃少棒賽主辦權。
台南市體育處指出，亞太棒球訓練中心與以往單一球場型態不同，規畫中就包含2座少棒、2座標準球場及2座內野練習場，室內練習場及戶外投打練習區，將定位為提供亞洲地區職業棒球隊、國家代表隊、業餘棒球隊的訓練設施、場地，並做為國際賽會的競賽場館，未來最有可能的是採OT方式委託民間經營。
包含土地、設計及建物，亞太棒球訓練中心投入經費約18億元，直到去年3月，第1期工程才開工動土，2座少棒球場預計今年6月完工，希望能趕上7月的2019 U-12世界盃少棒賽。
近年由於韓職蓬勃發展，帶動三級棒球風氣，球隊甚至比照俱樂部模式經營，學生球隊變成家長的另類投資，冬季出國訓練也蔚為風氣，台灣因消費水準相對較低而受青睞，在台南學甲經營幼兒園的王美雲熱愛體育，近年來提供韓國少棒球隊住宿、協助租借球場、安排友誼賽甚至旅遊行程，小球員都叫她「歐瑪」，就是他們在台灣的媽媽。
韓國華城市、牙山市少棒隊也已連續3年來台冬訓，為節省開銷，都住在幼兒園教室改建的宿舍，王美雲還在一旁架設照明燈跟球網，讓小球員可以在夜間訓練，也到嘉義、台南等小學奔走安排比賽，讓台韓球隊能夠交流，雖然辛苦，但能把另類的國民外交做好，王美雲不喊累。
(中國時報)
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