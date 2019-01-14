如果沒有明天 東中男籃寫傳奇

2019年01月14日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

一般人的印象，籃球隊員都是人高馬大，但台東高中男子籃球隊中，僅1人超過180公分，比起其他縣市的高中籃球隊，身材明顯矮一截，但在教練邱聖豪嚴格督軍下，未因身材受限，充分發揮短小精悍特色，「速度快、防守黏」，成軍第2年就奪下HBL全國高中籃球乙級聯賽冠軍；邱聖豪說，因台東資源匱乏，東中籃球隊球風如同練習球衣上的字樣，是「沒有明天」的打法，把每次出賽都當做此生最後一場。

球場上，東中男籃球員彷彿沒有呼吸心跳般快速奔跑，防守採「黏」字訣，全場緊迫盯人戰術，籃板下雖因身材相對嬌小，常被蓋火鍋，但只要奮力一跳，猶如擺脫地心引力。

知名球評王承文表示，東中男籃條件普通，沒有資源，但在邱聖豪帶領下，打出一場場好球。

邱聖豪說，所謂「沒有明天的打法」，就是全力以赴、奮戰到底，只有當下、沒有明天，球員把每場球賽都當成最後一場，置之死地而後生，而且不能單打獨鬥，必須採團體戰，因為這種驃悍的拚勁，許多球隊碰上東中男籃都很頭痛。

東中男籃只有1名球員身高180公分以上，其他都170公分，甚至160公分而已。隊長劉以道也因身高僅170公分，國中時期只是替補球員，但進到東中男籃後非常自律，並克服先天限制，3分線投籃奇準無比，有「瘋狂射手」之稱，而他的自律、拚勁與企圖心，更成為東中球員典範。

邱聖豪89學年度先帶領東中女籃，但因台東的國中女籃選手不多，加上人口外流嚴重，雖然只剩7人，還是打出乙組冠軍成績，然而因人數嚴重不足，102學年度忍痛結束女籃招生，並開始招收男籃，隔年就拿到HBL全國高中籃球乙級聯賽冠軍，107學年度也打進前4強，在各縣市高中籃球隊的長人陣中奪下第3名，成為傳奇球隊。

邱聖豪說，東中男籃練習球衣直接寫著「沒有明天」4個大字，在資源缺乏、人力短缺、身材矮小的多重劣勢下，孩子們每場球賽都拚盡全力，「打出沒有明天的球風」，也象徵偏鄉孩子不向命運低頭的堅持與毅力。

(中國時報)