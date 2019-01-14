留不住人才 台東運動發展受限

2019年01月14日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東籃球運動長期以來面臨人才外流及資源匱乏的困境，許多身材條件好的台東孩子，多半高中之前就被外縣市或球隊挖角，留在家鄉的，看來真的都不是選手的料，而且台東資源短缺，到外縣市參賽要比西部球隊花更多經費，讓台東的籃球運動風氣雪上加霜。

邱聖豪坦言，球員跟家長很難不被籃球名校的光環所吸引，眼看這麼多年來人才不斷外流，但是到了別的縣市打球卻苦無機會，讓他覺得很心疼，他一直在努力的，就是創造更寬廣的空間給台東地區學生，相信學生留在台東，一樣可以學到東西，高中之後一樣有好的大學可以念。

另外，台東地處偏鄉，資源匱乏，球隊到外縣市比賽，光是住宿費用就比西部縣市多，就連台東縣籃球委員會1年兩次的籃球聯賽，也要靠企業挹注經費，球員缺乏舞台，沒有磨練機會，要練兵都很困難。

熱愛籃球運動的台東在地企業賴永美飼料公司負責人賴俊睿，看到台東籃球的困境，在第4屆永美盃比賽，就特地邀請春、秋兩季聯賽前8強參加，不收取報名費，並提供高額獎金，目的就是要讓台東優秀球員有發揮的舞台，未來也要催生室內籃球場，讓台東的籃球運動環境變得更好。

(中國時報)