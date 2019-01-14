鐵血教頭邱聖豪 用堅持創奇蹟

2019年01月14日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東高中男籃教頭邱聖豪以治軍嚴厲出名，但身為台東子弟的他是愛之深、責之切，希望東中男籃有朝一日，成為全台知名球隊，受到所有高中球員的尊敬，「我要讓台東孩子知道，在東中打球其實是很值得驕傲的！」

「寧願你們現在恨我，也不要以後怨我！」邱聖豪坦言，對球員非常嚴格，不論球技、做人處世、生活禮儀，動不動就挑三揀四，如果不滿球員在場上表現，細節沒有做好，賽後集合時就大聲斥責球員。

在籃球界，邱聖豪的凶是出了名。他說，他在乎的不是比賽輸贏結果，而是球員的態度，即使輸球，只要球員把該有的打球態度、觀念與練球成果展現出來即可，他認為站在教育的立場，有必要嚴肅告訴球員，什麼才是正確的打球。

邱聖豪就讀輔大體育系時就接觸籃球，畢業後回母校東中帶領女籃，對於球員如果初犯隊規會予以原諒，萬一再犯，即使是主力球員，就是直接開除，他強調，「因為人品比球品重要，人品好，球品才會好。」

為讓更多家長認同東中男籃隊，邱聖豪2年前還特地串聯學生家長到板橋為球員加油，讓家長可以參與，也讓這些家長親身體驗後認同：「不用離鄉背井去到外地打球，在台東高中同樣可以培養出應有的觀念與技能。」

球評王承文形容「邱聖豪是東中男籃成敗的最大關鍵」，因為從邱聖豪身上看到了堅持，那是一種信念、一股力量，是為了家鄉義無反顧全心付出的基層教練，也看到了台灣籃球的明天。

(中國時報)