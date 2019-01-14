青蔥價跌 三星農嘆年很難過
近來青蔥生產過剩，台北第一果菜市場到貨量比去年同期大增3倍，連品質較佳的宜蘭三星蔥都受到影響，13日均價只剩下每公斤41元，甚至低到20元，更是近10年來最低價，讓三星蔥農大嘆：「這個年很難過！」宜蘭縣農業處將補助農會購置休眠包裝機延長儲放，調節產銷以利提升拍賣價格。
生產過剩 採愈多賠愈多
三星蔥價格慘兮兮，採收後的蔥還要清洗，宜蘭蔥農簡海豐表示，洗蔥每公斤是9元，但他種的蔥價格卻低到每公斤20元，「賺沒半毛錢。」如今農曆年快到了，希望政府稍微關心農民，不然要叫蔥農如何過活？
簡海豐向三星鄉前鄉長黃錫墉反映，黃錫墉指出，蔥農今年十分悽慘，1公斤50元，農民只能賺300元，低到平均價格30至40元甚至20元，那真的是「採愈多賠愈多。」他說，旅遊業有暖冬補助，盼政府能以類似政策關心農民。
三星鄉長李志鏞表示，公所會研究每個月主動公布每種作物栽種面積，也會藉由觀光來協助行銷，例如賞櫻專車發車時，設置小農市集讓遊客看到蔥的高品質賣得好價錢，除了三星蔥，其他如火龍果等農產有遇到低價問題，也將透過類似方式行銷。
農業處長康立和說，青蔥價格低主要是生產過剩，去年同期台北第一果菜市場日交易量青蔥是2000公斤，今年則暴增到7000公斤，而南部的蔥可能更低，價格約20元。
盼政府關愛 宜縣府伸援
他強調，為提高三星蔥價格，縣府將補助三星地區農會購置休眠包裝機，延長青蔥儲放期以利產銷調節，並協調蔥農將部分青蔥改至第二拍賣市場拍賣，也已邀請台北果菜市場指導員、農改場等單位研商採收後處理等工作，以維持青蔥品質。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。