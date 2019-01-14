跳脫框架 關埔國小有森氣
中國時報
邱立雅／竹市報導
新竹市政府將推出一系列介紹公共工程的專書，第一冊《跳脫框架的學校-關埔國小建校紀實》13日舉辦新書發表會，市長林智堅致詞時娓娓道來關埔國小從無到有的歷程，也透露曾在工程進行時一個人騎著腳踏車來「視察」進度的趣聞，而建好的校園廁所則讓他印象最深刻。
建築融合自然環境
走進關埔國小，不規則的空間設計、一小叢竹林延伸出天井，黑板牆壁畫滿可愛的彩色圖案，甚至廁所的小洗手台、小馬桶，都能讓人會心一笑。新竹市政府將推出的《跳脫框架的學校-關埔國小建校紀實》一書，為市府公共工程的首部專書，13日在關埔國小進行新書發表。
發表會中邀來多位建築愛好者及親子社群部落客一起「走入關埔學建築」，在關埔國小師生的帶領下，透過建築材質及模型等課程進行校園探索。
教育處指出，關埔國小由國際知名且曾獲總統文化獎的「田中央」建築團隊負責設計，以「不留死角」概念規畫校園，建築融合自然環境，通風塔與傾斜屋頂設計切合風城意象，「學群聚落」則結合綠空間，打造城市中的森林校園。
廁所設計印象深刻
林智堅透露，自己曾在工程進行時，一個人騎著腳踏車前來，看看這所校園建設的進度。在校園一期工程完工後，最讓他印象深刻的則是廁所的設計，他笑說看到一個個小小的洗手台、小馬桶，都可以看得出孩子們在這裡上課有多麼幸福。關埔國小只是起點，期待未來新竹市有更多這樣的公共空間，而他是一個愛作夢的人，會與團隊們一起為這座城市築夢、圓夢。
(中國時報)
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