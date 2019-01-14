發物資送暖 盧秀燕拋磚引玉

2019年01月14日 04:11 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

台中市大里區福興宮13日舉辦「中低收入戶冬令救濟活動」！市長盧秀燕出席向市民提早拜年，並發放愛心物資及紅包給300名中低收入戶，助弱勢族群過好年。她強調，將全力協助中低收入市民，並呼籲各界響應。由向上市場攤商組成的台中市向上愛心會也舉辦「寒冬送暖活動」，有150多名弱勢受益。

冬令救濟 籲各界響應

台中市大里區福興宮舉行中低收入戶冬令救濟活動，盧秀燕由民政局長吳世瑋等人陪同參加，現場發放愛心物資與紅包給中低收入戶；盧與福興宮董事長、市議員張滄沂並頒發感謝狀給資助愛心企業。

盧秀燕強調，台中市府民政局、社會局及各區公所等機關都會持續全力協助中低收入家庭，呼籲各界響應；市民若遇到生活困難，可向市府反應。

民政局表示，福興宮等愛心單位在歲末寒冬之際發揮愛心、關懷弱勢族群，讓弱勢戶不只暖胃、更加暖心；盼更多資源投入回饋社會，照顧家境困苦的市民。

現場義剪 打造新門面

向上愛心會、市議員江肇國辦公室及公益里長辦公室也舉辦寒冬送暖活動。針對中、西區區公所社會救助科提報的低收、中低收入戶及關懷邊緣戶等150人，贈與白米及慰問紅包，並邀請專業美髮沙龍現場提供義剪。

向上愛心會理事長詹金池說，希透過贈與物資實質幫助弱勢族群暫度難關，並以義剪為弱勢打造新門面，提供正面力量，開心迎接新年。

(中國時報)