招商拚就業國興斗六飼料廠開幕
國興畜產公司斗六飼料廠13日開幕，雲林縣長張麗善出席剪綵表示，除了有助於創造就業機會，還可以協助雲林縣推動廚餘轉換飼料養豬，藉以防範非洲豬瘟，未來將持續招商，讓「貨賣得出去，人進得來」，打造更多元的雲林良品。
飼料需求量 全國第一
國興斗六飼料廠13日舉行開幕儀式，雲林縣長張麗善、縣農業處長張鴻猷、立委蘇治芬、蘇震清、周春米以及國興董事長林桂添等人共同剪綵，正式啟用投入飼料生產。
張麗善表示，雲林是農業大縣、台灣糧倉，更是主要畜禽生產區，養豬數約146萬頭，占全國26％；有色肉雞約650萬隻，占全國24％；水禽飼養約250萬隻，更居全國第一，畜牧產業產值高達320億元，所以，動物飼料的需求量也是全國第一，是各家飼料廠主要銷售地區。
省運輸成本 回饋農戶
張麗善指出，為了防範非洲豬瘟，雲林縣率先全國推動廚餘轉換飼料養豬，國興公司在這個時間點選擇雲林縣設立新式飼料工廠，不僅創造工作機會，飼料亦可就近供應縣內畜產業者，大大節省運輸成本，希望國興公司能提供優惠方案回饋農戶、共創雙贏。
國興公司董事長林桂添表示，公司於1992年成立，主要業務為畜禽及水產完全配合飼料加工，目前有屏東廠與彰濱廠，新開幕的斗六廠採單一生產線，從原料到成品全程無藥物殘留，並通過ISO22000與HACCP雙認證，不僅為畜牧業提供安全的飼料，也可以為消費者的食安，盡一份心力。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。