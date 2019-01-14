年菜募款冷 社工苦笑要賣血
今年暖冬天氣熱呼呼，但受到景氣及社福善款的排擠效應，使得靠善士捐款支撐營運的部分基金會捐款冷清，預計在農曆年節發放1400份年菜的屏東華山基金會，至今募款5成不到，社工苦笑著說：「再這樣下去真的要賣血了。」
長期照顧獨居長輩的華山基金會，為讓全縣1400位案主能度過長達9天年假，因此準備麵線、雞湯、乾貨、還有1頂毛帽，以每份年菜600元計算，預計21日開始發放，剩下不到10天時間，連5成都還沒募到，讓所有人都急了。
長輩謙推我不拿 眼眶紅
基金會各區站長連日走訪店家、企業，不斷遊說捐款，也頻頻打電話盡可能讓對方掏出錢來，所有舉動全看在長輩眼裡，有長輩拉著社工到一旁說，「不然今年我不拿」，大家就不用跑得那麼辛苦，話語一出便讓社工紅了眼眶。
華山屏東縣站長鄭安妮說，因為服務對象都是長輩，每見一次面都可能是最後一次，所以需要更無保留的付出，對於長輩的期待與照顧，都是持續下去的動力，所以她轉頭向這位阿嬤說：「這份年節禮一定會親手送到妳手上」。
無獨有偶，台東牧心智能發展中心首次為家境貧困的心智障礙院童及身障團體募集年菜，每套年菜999元，希望在過年前1周募到500套，但目前僅有200套，讓社工們非常心急，中心主任許秋霞說：「過年前家訪時發現個案家裡冰箱空空的，覺得很心酸」，希望讓憨兒們有1頓溫暖團圓飯的使命可以達成。
看到冰箱空空的 好心酸
另外，每年為街友、社會邊緣人等募集尾牙吃飽的台東人安基金會表示，今年總計經費需要56萬元，可能受到選舉剛過及大環境的影響，目前也僅募集到5成左右。
(中國時報)
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