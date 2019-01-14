陳炳甫搶攻陳思宇大本營

2019年01月14日 04:11 中國時報 李依璇 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

北市士林、大同立委補選倒數13天，國民黨候選人陳炳甫13日在前立委丁守中陪同下前往士林市場拜票，進攻「柯家軍」候選人陳思宇家族大本營，再次重現「柯丁對決」，陳炳甫表示，跟丁一直都是好朋友，兩人認識很久，互相幫忙站台是理所當然的事情，沒有要攻擊誰。

陳思宇打出「柯文哲子弟兵」名號投入補選，家族勢力深植士林後港地區，陳炳甫昨拜票地點鄰近陳思宇服務處，搶選票的意味濃厚。外界好奇找丁守中站台是否重演「柯丁對決」？陳炳甫笑稱，跟丁守中相識多年，他也是值得尊敬的前輩，雙方一直都是好朋友，選舉從來不會刻意攻擊對手。

面對陳思宇日前呼籲候選人公開選舉帳戶，陳炳甫再度強調，選舉本來就是公開透明，不管議員、立委選舉他都依《選罷法》照實申報，不了解陳思宇為何認為每個人都沒有誠實申報。

民進黨候選人何志偉昨則與嫂嫂、市議員鍾佩玲舉辦發票換菜公益助農活動，外界關注是否會邀蔡英文總統或閣揆蘇貞昌幫忙站台，何志偉說，任何人願意相挺都非常歡迎。

此外，陳思宇競選海報被人撕毀，陳父、北市議員陳建銘指控是何志偉陣營所為，競選辦公室已掌握相關人證、物證，會依合法程序申訴，何志偉說，他歷經2次選舉，會繼續秉持不攻擊、不騷擾原則。

(中國時報)