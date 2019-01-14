中日少棒交流 小球員樂翻
邁入第9年的新竹縣中日棒球賽，13日在竹東中山國小點燃戰火，中、日共推出10隊棒球隊參戰，球員數創下歷年新高的220人，縣長楊文科期望孩子們透過運動與國際接軌，打造新竹縣堅強軟實力。
承辦的中山國小近年多次征戰各項國內賽事，獲得很好的成績，2017年更榮獲全國中信盃總冠軍，去年獲中信盃亞軍、關西國小季軍，這次也派出黃金陣容參賽，與日本都城所組成的4隊，及竹縣關西、上館、大同、五峰、六家國小一較高下。
該校校長郭碧玄表示，中日少棒國際交流賽由日方代表星原透本部長帶領優秀的都城少棒球團到新竹縣交流，讓中日雙方交流棒球切磋球技之外，也進行中日雙方學生人際互動與文化體驗交流的課程，安排小球員們認識新朋友，互贈卡片與客家美食共作。
中山棒球隊隊長徐宥澤說，很開心有機會能再度和去年相見的日本球員見面，了解彼此的程度，並且向日本球員學習球技：「輸贏不是重點，比賽的過程才是最刺激最令人期待的！」
主辦單位在賽事間也穿插文化體驗，讓孩子們試吃客家麻糬、參與傳統棉花糖製作DIY等活動。
楊文科指出，縣府就是以「棒球哲學」的團隊精神推動縣政，未來將持續推展棒球運動，並且讓小球員有機會多參與各種賽事，透過培養運動風氣，讓新竹縣更進一步。
(中國時報)
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