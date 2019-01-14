捐發票送錢母 萬人擠紫南宮

2019年01月14日 04:11 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

竹山鎮知名土地財神廟紫南宮為迎接豬年，元旦首發「豬來福」錢母，創造7萬人排隊6公里盛況！13日第2波發放，改採「您捐發票．豬來福」作公益送錢母方式，也吸引上萬人；募得超過10萬張對獎有效期限內的統一發票，捐給華山基金會等愛心團體。

同樣是迎接豬年，魚池鄉公所選在13日邀請20名知名書畫家，舉辦「金豬報喜迎新春」春聯大放送活動，並安排6天分上、下午時程，到各聚落活動中心或信仰中心，幫鄉親免費寫春聯、繪年畫。

竹山鎮紫南宮以求發財金聞名，每年依農曆生肖發行招財錢母炙手可熱；元旦或春節發送錢母時，民眾餐風露宿提早10天、8天排隊，人龍動輒超過10公里。

主委莊秋安不忍心見到信眾寒冬受凍，今年起限制在發放前1天始得排隊領號碼牌；另安排捐血、捐發票之第二及第三管道，以善意作公益同樣可獲得錢母。

其中1月及2月捐血日合計安排40天，捐500cc者可獲金色錢母、250cc者可獲銀色錢母；光12日周末，單日即捐得500多袋。

魚池鄉春聯大放送，鄉長劉啟帆與鄉民代表會主席梁政裕，邀請日月潭藝術界宗師劉啟和、畫壇大老黃祥芳以及書畫家王清志等，20多人現場揮毫。

(中國時報)