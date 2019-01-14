拍賣身心障畫作 小光點畫廊發光
雲林縣身障畫家李佳鎂成立「小光點畫廊」，做為身心障礙者藝術創作的拍賣平台，除了幫身心障礙者自力更生，也將拍賣所得1成捐給罕見疾病基金會，13日在縣文化處舉辦聯展並賣出第1幅畫，好的開始讓創作者們開心不已。
「小光點畫廊」發起人李佳鎂，出生雲林縣西螺鎮，因先天重型海洋性貧血終生需要定期輸血、補充排鐵劑，否則隨時可能因血栓而中風，從小熱愛繪畫的李佳鎂從國中時期，就到家扶中心、醫院、學校教導小朋友繪畫，幫助更多身心障礙者了解繪畫帶來的喜悅。
李佳鎂長期與其他身心障礙者「以畫會友」，發現許多身心障礙者雖然在身體上有所欠缺，但並不喜歡他人投注同情眼光，或以「公益」框架他們，因此，2017年在網路上成立「小光點畫廊」，透過網路幫助身心障礙者拍賣畫作。
「小光點畫廊」12日起至23日在雲林縣文化處舉辦藝術家聯展，13日賣出口畫家謝美容的油畫「日落」，謝美容因頸髓受傷四肢癱瘓，以口繪畫走出生命的困境，對於創作受賞識非常開心。
李佳鎂表示，「小光點畫廊」目前有來自全台各地30餘名藝術家會員，至今已賣出20餘畫作，會員們不定期到各地舉辦畫展代替實體畫廊。本月並成立「小光點教室」，到各地免費教導身心障礙朋友繪畫，藉由畫筆散播愛心與信心。
(中國時報)
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