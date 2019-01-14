白冰冰來去高雄 又被放大檢視
白冰冰擔任高雄市元月觀光代言人後，砸50萬元拍攝〈來去高雄〉MV，引用已故導演齊柏林《飛閱高雄》影片的爭議才剛平息，13日又爆出影片中韓國網紅「台北歐爸」多年前的影片，在未諮詢本人的情況下便使用該影片，該網紅在臉書發文：「我是短片上吃東西的韓國男人，是因韓國瑜的人氣嗎？幾年前拍的影片還在被用！」
白冰冰昨表示：「影片是高雄市府的資產，好的影片才會被拿出來用重新剪接，任何人拍片，或是當了model，不管怎樣版權就是在市政府。」
白冰冰這次拍片美意一直被曲解，她無奈感嘆，自掏腰包拍MV還要被說三道四，前天製作公司才去跟她請款，沒想到又有韓國網紅跳出來批她使用影片沒告知，讓她忍不住說：「大家不能用祝福的態度看待做事的人？若是都要搞分化對立，台灣不會進步。」
她說，當年唱紅〈阿娜答〉這首歌，「後來無論誰有使用，版權都屬於唱片公司，也不會屬於我的」。至於韓國網紅5年前與高雄市政府拍的影片，她也說：「除非當初他們有簽但書，否則哪有市府要授權給他人重置使用還不能用？」
對此，高市觀光局長潘恒旭昨僅搬出相關條文表示，廠商因為履約契約完成的著作，著作財產權於著作完成的同時讓與機關，廠商放棄行使著作人格權。至於是否向「台北歐巴」道歉，潘恒旭說，「14日會進一步確認合約細節後再回覆，謝謝」。
(中國時報)
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