美藝術家乘天使之翼 為花蓮祈福

2019年01月14日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

全球最大的「天使之翼」落腳花蓮，美國女藝術家Colette Miller（科萊特‧米勒）2012年在洛杉磯街頭作畫，向世界傳遞愛與和平信念，繽紛牆面意外在各地造成轟動，作品遍及世界50多個國家，她得知去年強震重創花蓮，決定為花蓮創作長達5公尺翅膀，為震後重建祈福。

全球最大的天使之翼13日在花蓮台創新樂園天堂亮相，花蓮縣長徐榛蔚化身「幸福大天使」在長5公尺的畫作前與米勒、台開集團董事長邱復生等人，簽署加入志工天使行列，一起為花蓮加油。

天使之翼起源於7年前，米勒半夜偷偷在「天使之城」洛杉磯街頭完成，盼傳達人類都是地球的天使信念，沒想到經IG等社群傳遞成熱門景點，吸引名人、網紅前來打卡拍照，像是藝人林俊傑也留影引發話題，作品後來更遍及英國、美國、澳洲、日本、墨西哥等50多國。

米勒表示，花蓮為天使之翼全球計畫第60站，5平方公尺的翅膀也是她目前最大畫作，她笑說，來到花蓮前還在思考如何創作，呼吸到花蓮乾淨空氣就讓她得到靈感，決定以綠色代表花蓮沒有受到汙染空氣和善良人性，每個人都是幸福天使。

(中國時報)