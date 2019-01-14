歷時4個月 王爺橋要通了

2019年01月14日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣新豐鄉重要交通樞紐王爺橋，因年久失修導致橋墩劣化迅速，縣府連月來密集進行拓寬及鋼化作業，歷時4個月封橋，工務處日前進行工程末端驗收會勘，預計於本月31日舉行通車儀式，將再次扮演串聯台15濱海公路及台61西濱快速公路的重要橋梁。

新豐王爺橋橋齡36年，多年來面臨鋼件受損，乘載力不足的結構性問題，但因鄰近工業區，又是西濱公路到新庄子市區的重要道路，民眾用路需求度高，因此整修工程遲未進行，橋梁品質飽受詬病。

在地方殷切期盼及縣議長張鎮榮積極爭取下，縣府順利向交通部取得2288萬補助，加上自籌2372萬，投入4660萬進行改建，將橋梁路寬從8.6米，拓寬到10.9米，並進行整體結構性的強化、優化作業。

「趕在春節前通車！」縣議長張鎮榮說，王爺橋使用需求度高，外地或本地人都期盼早日完工，為此他屢次邀集工務處及相關單位會勘，力拼農曆春節前通車，經協商後預定於本月31日進行通車儀式，迎回安全的橋樑。

工務處表示，工程內容是將舊橋上部結構橋面板及梁拆除，改以鋼構I型梁搭配RC橋面板設計，採汽機車分道，下部結構保留橋台與橋墩以鋼板包覆補強提升耐震強度，並一併整修引道路面，北側引道改善83公尺，南側引道改善128公尺，維持原路面高程。

(中國時報)