親水休憩 淨水設施公園化

2019年01月14日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣環保局為淨化水體，分別在舊濁水溪支流、洋子厝溪支流等設置4座淨水設施，現場除針對淨水流程處理布置解說看板，讓參訪民眾增加環保知識，並提供了休憩和親水空間，孕育生態資源，常見鷺鷥、紅冠水雞等彩羽翩翩。

環保局指出，「清水溪排水水質改善工程」場區位於田尾鄉新厝村清水溪與舊濁水溪交匯口北岸，慶豐大義制水閘門附近，主要截流清水溪原水處理，環境清幽。

「舊濁水溪流域污染削減處理設施」位於彰化縣溪湖鎮溪湖糖廠鐵道旁，有台糖小火車經過，場址設有天鵝造型曝氣機2座。

「莿桐腳排水水質改善工程」位於彰化市洋子厝溪流域之中下游莿桐段埤子頭社區旁，為公園化層度較高之場區，適合遊憩。

「洋子厝溪流域人工濕地」位於鹿港鎮南勢社區，特色為無電設施，全區僅靠天然重力方法淨水。

環保局表示，4座淨水設施都公園化，成為縣內河川巡守隊、溪湖糖廠及縣內與鄰近大專院校辦理環境導覽與教育宣導活動場地，親水空間，部份場址設有石桌椅及wi-fi等，成了親水的休憩空間。

(中國時報)