家扶兒轉大人 洗腳、辦桌孝親
北台南家扶自2014年7月起開辦少年展力計畫，4年多來逾百位青少年結業，從懵懂少年變成開朗自立的孩子，今年參與展力計畫的37位青少年13日合力在學甲鼎農村舉辦活動，為自家長輩洗腳、按摩，還親自下廚做料理，感謝親恩，場面溫馨感人，有阿嬤握著孫兒的手，笑中帶淚說著「今年好過了！」
北台南家扶針對就讀國高中的青少年，開辦少年展力計畫，透過各種不同主題，訓練青少年們與他人溝通及團隊合作的能力，並藉由組隊挑戰各項指定任務，包括總鋪師訓練、雲嘉七連峰縱走，培養出正面積極態度。
年節將至，家扶少年想報答親恩，眾人一起籌備這場「少年真情告白辦桌孝親」活動，要讓隔代教養的阿公、阿嬤及辛苦的單親爸媽驚喜，先是用團康活動炒熱氣氛，再讓出席的長輩戴上眼罩，由孩子們牽到定點坐下，其實是要為他們打水洗腳，又搥背按摩，長輩們又驚又喜，不禁落下欣喜的眼淚，都說「孩子長大了！」
想到一路成長的辛苦，少年與家屬真情擁抱，場面感人。接下來就是少年們大秀廚藝的時候，包括菜單設計、食材選購、料理實作都難不倒他們，好菜陸續上桌，大家也開心享用一道道充滿感情的料理。
北台南家扶中心主任莊淑惠說，這些青少年在參加少年展力計畫前，有的個性內向不擅與人溝通的，有的調皮搗蛋、或「耍酷」跟家人有距離，經過社工人員搭配課程協助後，有「脫胎換骨」之感，也讓人深刻體認「家的味道」始終是孩子最渴望的。
(中國時報)
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