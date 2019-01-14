南橫紅胸啄花鳥現蹤 遊客驚豔
「就是胸前的那一抹紅，讓人印象深刻」，台東南橫公路霧鹿段山櫻花正陸續綻放，眼尖遊客發現，在天龍飯店旁1隻色彩豔麗的「小」鳥跳躍花間，為之驚豔；鳥友表示，紅胸啄花是台灣鳥類體型第二小的鳥，最特別的是牠與「桑寄生」科植物共生的微妙關係。
「好小的鳥」，南橫台東段天龍溫泉飯店旁已有部分山櫻花正盛開，眼尖的遊客發現1隻個頭嬌小的鳥在枝椏間跳躍，與櫻花相映，蔚為美麗的花鳥圖，「小」鳥的頭、臉、翅膀大致為墨綠色，在陽光下帶有藍色光澤，最令人印象深刻的是喉嚨到上胸部是橙紅色。
許姓鳥友表示，這款鳥名叫「紅胸啄花」，為台灣特有亞種，分布於中海拔樹林上層，是台灣僅次於「綠啄花」，排名第二小的鳥，身長約9公分，雄鳥色澤鮮豔，雌鳥全身大致為橄欖綠色，公、母鳥體色差異很大，生性活潑，喜歡在花樹間跳躍覓食，宛如山林裡的過動兒。
鳥友指出，紅胸啄花最大的生態特色是與「桑寄生」植物共生，兩者互相依存，甚至是共同演化；他說，桑寄生是一種半寄生植物，紅胸啄花或綠啄花吃了桑寄生的果實之後，因為排遺有粘性，啄花鳥排便時，習慣在樹枝上摩擦屁屁，排遺附著在樹枝上，桑寄生也因此得以繁殖，兩者互利共生，堪稱自然界中的絕配。
(中國時報)
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