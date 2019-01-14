達文西手臂 精準進行高難度手術

2019年01月14日 04:11 中國時報 林周義／新北報導

傳統腹腔鏡微創手術仰賴人工操作，過程直來直往，靈活度較低，進行高難度手術時風險較高。達文西機器手臂問世後，打破原有限制，讓腫瘤大、位置深的手術精準進行，因傷口較小，恢復時間也較快，以攝護腺癌為例，患者多在術後1至2周就能下床，重返工作崗位。

本報13日舉辦旺旺中時生活講堂，邀請達文西泌尿科手術權威，童綜合醫院研發副院長歐宴泉、新光醫院泌尿科主任林宜佳到場，分享達文西機器手臂臨床運用，民眾反應熱烈。

達文西機器手臂1999年通過美國FDA認證，童綜合醫院2005年開始使用，至今累計2000例泌尿科達文西機器手術，成為台灣之光。歐宴泉表示，該技術是跨世代革命，從2D到3D、人力操作到機器操作，甚至具可旋轉的手腕功能，最大好處是讓高難度手術，如腫瘤大、位置深，得以順利進行。

歐宴泉曾收治一名男性患者，因罹患攝護腺癌，50歲時開始切片，曾因反覆切片而感染，併發敗血症入住加護病房。不敵過程中的辛苦，他主動要求切除攝護腺，後來手術成功保留性功能、膀胱功能，他與太太都相當高興。

林宜佳舉例，另有一名腎癌患者，因腫瘤位在難以切除的位置，原可能需切除整顆腎臟，但院方使用達文西機器手臂以超音波找出腫瘤具體位置，成功完整切除腫瘤，出血量小，術後幾天就出院。

林宜佳說，切除腫瘤就像挖冰淇淋，傳統手術與達文西機器手術的分別在於，一個是用筷子挖，一個是用可彎曲的容器挖，後者可沿著腫瘤邊緣將其切除。

(中國時報)