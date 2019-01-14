林雅萍用愛 溫暖寄養兒
60歲林雅萍及老公馬勵興小時候因手足多，生活過的辛苦，出社會後夫妻兩人擔任警察及開幼稚園，家境改善，因為只有獨子，怕孩子寂寞成為桃園家扶寄養家庭，20年來陸續把12名毫無血緣關係的寄養兒當作自己親生對待，笑稱「我們夫妻一點都不偉大，單純只希望照料受傷孩子的內心。」
林雅萍說，年輕時夫妻兩人工作忙碌，時常只剩獨子自己一個人玩，心疼不捨之餘想到經濟上還過得去，便成為寄養家庭，當時兒子還相當開心，因為有了玩伴從此不再黏著爸媽，反而更感恩這些寄養孩子。
他們的寄養兒最大已經30多歲，有穩定的工作，還有的被送養到國外，每年過年過節，會收到這些孩子寄來的卡片或是登門探訪。林雅萍說，曾經有個寄養兒2歲來到家中，一直養到13歲，因不捨這段情，進而認養當真正的小孩，他長大後找到親生媽媽，主動要求中斷這層關係回歸真正家庭，確定他過的好就很滿足。
她也笑說，剛開始當寄養家庭，遇到寄養兒要離開，曾1個月吃不下飯也睡不著，儘管照顧這些孩子帶來不同的考驗，也當作是給自己的挑戰，盡全力用心照顧，要讓他們和一般人一樣感受到父母的溫暖。
(中國時報)
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