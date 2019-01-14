回顧8年執政 馬辦簽書會

2019年01月14日 04:11 中國時報 馮惠宜 、 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

前總統馬英九13日到台中中友百貨誠品書局舉辦「八年執政回憶錄」簽書會，粉絲擠爆會場。首位粉絲是來自福建廈門就讀淡江大學的潘同學，推崇他對兩岸政策有許多貢獻；如陸生來台就學、開放三通等。馬英九強調，此書見證歷史、分享經驗、反省和檢討而誕生。

馬英九說到和台中的緣份！13日是先總統經國先生逝世31周年日子，自己和經國先生第一次見面是在成功嶺，31歲時回到台灣進總統府擔任經國先生英文祕書，沒想到後來選台北市長，還更選上總統；緣份從台中開始到台中就想到這奇妙的緣份。

他趣稱這本書盡量把沒有涉及國家機密的事寫出來，因他被洩密案搞怕了；還說「居然找行政院長來談事情，也算洩密」，到了無密不洩的狀況；希望這本書讓大家了解那八年他做了什麼？不管做得好、做得對、做得錯都如實揭露。

馬英九昨還為國民黨台中市黨部主委陳明振的兒子陳柏言證婚，傳授「老婆永遠不會錯」愛妻守則；先生對太太要「謙卑、謙卑再謙卑」，讓太太「完全執政」。還提醒「太太必須是你心中最柔軟的一塊」，如果偏心要偏太太不能偏別人，日子就會很好過，「馬氏幽默」祝賀詞，全場笑聲與掌聲不斷。

(中國時報)