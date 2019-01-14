警察補生力軍 32人塞爆刑大
警政署每5年執行警力擴大招生計畫，台南市警力4年來暴增500人，警察局員額幾已補滿，台南市10日一波新血調動，調來45位特考班畢業分發學員，過半數塞進刑事人員相對缺乏的刑警大隊，造成空間不足的刑大廳舍人滿為患。
年金改革效應擴大，台灣高喊警力不足現象漸成過去式，警政署每5年執行警力擴大招生計畫，近年又因年金改革，資深警力不願提早退休，各縣市警力預算員額漸漸補齊，台南市警力最缺時，是2015年的3800人，4年來暴增500多人，今年警力為4339人，已逼近滿編4362人。
警察新血補齊，硬體設備卻未跟上，台南市警察局10日接受警政署分發45位特考班畢業生，原本占各分局員額，鑒於行政警察缺額已逐漸補滿，決定將其中32人塞給刑警大隊，考量刑事人員缺額較多，希望由刑大代訓後，未來增加生力軍轉任刑警。
台南市刑大8個隊分處新營、安南兩隊部，原本廳舍空間狹小，每隊隊員才不過10人，辦公室空間已不足，最近各隊辦公室一下子塞進4至5人，隊部必須克難擠出空間，有些騰不出空間放辦公桌，造成新人與隊長共擠隊長室，甚至坐在泡茶桌的窘境。
基層刑警表示，刑大是一線作戰單位，每個隊員手上都有案件發展，恐無暇大量代訓新血輪，比較需要的是從派出所挑選有經驗與熱忱的菁英加入刑事行列。
台南市警察局人事室主任劉全福表示，現有的少年隊與婦幼隊將搬遷至舊的永康警分局大樓，刑大新營隊部的保安隊遷往少年隊廳舍，可望騰出空間。安南隊部則進行內部整修，打掉部分牆壁隔板，擴增空間給隊員使用。
(中國時報)
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