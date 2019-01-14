近距離接觸 茂林為紫斑蝶打造飲水器
為紫斑蝶打造飲水器！每年冬末11月至隔年3月，有成千上萬的紫斑蝶停留在茂林山谷，茂林國家風景區管理處為了因應旱季紫斑蝶生態穩定，試辦「紫斑蝶飲水器」，除了讓紫斑蝶能有額外的水源選擇，飲水器以吉祥物造型製作，也成為接地氣，而且是老少咸宜裝置藝術。
茂管處表示，蝴蝶族群活動大部分時間都在尋找水源，近年氣候變遷，使得茂林谷的水源與積水處更難以尋找，且水量不穩定，茂管處設置的「紫斑蝶飲水器」運用連通器原理，穩定提供事先填充的流動水，試辦期間保育人員與喝水器認養店家將觀察蝴蝶利用情形，不定期注水，雖然人工水源的礦物質含量不如自然水源，仍能提供紫斑蝶替代性的選擇。
茂管處處長簡慶發說，山谷水源不穩定，希望藉由今年的「飲水器」進行試辦，讓生態保育、紫斑蝶行為解說與近距離觀察及提供遊客安全距離內攝影留念等目標可以共同實現。
茂管處強調，「紫斑蝶飲水器」能夠寓教於樂，可近距離記錄紫斑蝶在飲水器飲水的特殊景象，全台獨一無二，呼籲來訪遊客，觀賞紫斑蝶不可用手觸摸或捕捉，一起保護這群美麗的嬌客，與國內外旅客分享。
(中國時報)
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