南港玉成段都更 台鐵明招標

2019年01月14日 04:11 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

台鐵局將於15日起公告「台北市南港區玉成段二小段732地號土地」都市更新事業實施者案，至6月13日為止。該案基地位於北市東區門戶計畫範圍內，是北市區內新興精華路段，且交通便捷，有興趣者可把握時間投標。

台鐵局表示，該案基地位處昆陽街、南港路三段47巷、市民大道七段及昆陽街60巷所圍中心區域，鄰近鐵路、捷運等車站，可連結南港音樂、轉運、軟體、會展及生技等八大中心，未來發展潛力佳。

台鐵局指出，該案基地權屬單純且方整，土地使用分區是第一種特定商業區，建蔽率55％、容積率382％，容許使用項目比照第三種商業區，具備發展為台北下一個黃金10年東區新門戶，全區採都更權利變換方式開發，並公開評選民間業者投資建設。

投資人若有意願投標，須於公告時間先將每份3000元的工本費匯入台鐵局帳戶（銀行：台灣銀行營業部、帳號：003031121966、戶名：交通部台灣鐵路管理局營業基金戶），再持匯款單據在上班日上午9時至12時、下午1時30分至5時期間，至台鐵局企畫處開發科領取招商文件。

(中國時報)