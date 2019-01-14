騎電動車去買菜 老翁遭追撞不治
中國時報
何冠嫻／苗栗報導
苗栗縣苑裡鎮中山路與中信路口，13日清晨5點多發生轎車追撞電動車嚴重車禍事故。家住台中市大甲區的83歲陳姓老翁，疑在前往苑裡買菜的路上，遭後方由54歲王姓男子駕駛的轎車追撞，老翁彈飛至車道上，當場失去生命跡象，傷重送醫不治，詳細肇事原因有待釐清。
警方調查，老翁騎乘電動輔助車，從大甲前往苗栗縣苑裡鎮，行經中山路文苑國小附近，遭王男從後方追撞，電動車輪子卡死在轎車下，遭推行約10公尺，老翁則因大力撞擊被彈飛，摔落至車道上，當場失去生命跡象，救護人員到場後，立即將老翁送醫，急救近1個小時仍回天乏術。
王男向警方供稱，當時從苑裡市區買早餐返家，行經中山路順天宮牌樓前北上外車道時，疑因清晨天色昏暗未留意前方車況，電動車後方沒有反光標誌物，因此直接撞上前方同車道的陳姓老翁電動車。王男車輛也因大力撞擊，引擎蓋突起。
警方說明，當時老翁身上無證件，送往苑裡李綜合醫院急救後，院方依左小腿肢體殘障特徵認出老翁為該院病患。據調查，老翁經常騎乘電動車從大甲跋涉3、4公里到苑裡買菜，不料13日卻發生憾事。
(中國時報)
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