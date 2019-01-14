外銷國產百合 中市推獎勵計畫

2019年01月14日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

今年氣候溫暖，百合提早於春節前盛產！為穩定價格舒緩國內市場供需壓力，台中市政府農業局推出「台中市拓展百合國外市場輸銷計畫」，即日起至5月31日止；全國貿易商、農會、農民團體及合作社場只要向台中農民收購轄內生產的百合外銷，可獲補助貿易商包裝資材及運費！

農業局長蔡精強說，可依實際出口量申請每支補助包裝資材6元及運費6元；另農民生產端也有每支10元補助，期盼將台中優質百合一起行銷至海外。

農業局表示，台中市為全台重要百合產地，種植面積約202公頃，年產量達4100萬支，約佔全台產量58％；主要產區為后里、新社、外埔、神岡及石岡等地區，以往配合年節需求調節產期，今年氣候屬暖冬型態百合提前盛開。

蔡精強指出，為照顧農民收益並舒緩國內市場供需壓力，鼓勵全國貿易商、農會、農民團體及合作社場協助拓展台中百合市場通路，市府推出此獎勵計畫。今年計畫目標外銷量為20萬支，請符合資格單位踴躍申請補助，共同將台中優質百合行銷至國際。

(中國時報)