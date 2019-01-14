鬼門關救2命 警消沈宥廷獲表揚
台南市消防局第一大隊擴大防火宣導13日在後壁烏樹林登場，吸引上千民眾參與，因應豬年，警消巧扮豬八戒當起宣導大使，滿場飛奔提醒民眾注意「防災16戒／誡」，俏皮吸睛。新營專救隊員沈宥延去年執行車禍救災勤務，3個月內2度與死神拔河，將失去生命跡象的病患救回，獲績優警消表揚。
33歲沈宥延從事警消工作13年，目前是新營分隊專救隊員，擁有EMT-P高級救護技術員證照，經過嚴格訓練並有嫻熟技巧，去年下旬出動2次勤務，患者都是OHCA（到院前心肺功能停止），經過現場搶救恢復生命跡象，最後都救回一命，其中一次，他利用身材纖細的優勢，鑽進扭曲車頭急救，把握黃金救命時間。
新營義消分隊團長的建設公司負責人陳志宏當場捐款5萬元表彰有功警消。第一大隊隊長丁春能說，今年恰逢豬年，除了以豬八戒做為代言宣傳大使外，還設計8戒、8誡口號，提醒民眾注意電線老舊、不要隨意玩火、瓦斯倒放、通風不良等狀況，要記得安裝住宅警報器、鐵窗預留逃生口、危險水域別戲水等。
(中國時報)
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