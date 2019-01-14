李佳芬推電影觀光 邀全民參與
高雄市長韓國瑜夫人李佳芬13日到高雄夢時代喜滿客影城出席電影《玩命貼圖》首映會時說，希望以電影推動高雄觀光產業，讓全民共同參與。
談到電影，世新校友李佳芬表示，她是學廣播電視的，當年躬逢國片興起，有第一代新銳導演包含楊德昌、侯孝賢等；她笑稱，這樣講就暴露她的年齡了。
李佳芬說，當時因為主修電影學，經常跑電影院，看了不少電影，學習運鏡等技巧，昨看到導演、監製等，都如此年輕，她覺得很值得鼓勵，希望社會大眾一起關心台灣與高雄的發展，關心成長的地方。
，且《玩命貼圖》獲得國際影展注目，拿到最佳特效、新導演獎等6個獎項，這是很不容易的，如果可以好好發展，帶動周邊產業發展，她期待看到以電影產業帶動觀光。
談到與韓國瑜一起看的電影，她表示，過去看了哈利波特系列電影，陪伴孩子長大，遺憾的是，國片在這一塊比較少有發展。她覺得《玩命貼圖》很難得，把驚悚片拍得很好，甚至拿到特效獎，她對此很好奇，覺得參加首映會很開心。
(中國時報)
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