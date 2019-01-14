紀露霞美聲再現 歌迷如痴如醉
在1950、1960年代紅遍台語歌壇的「寶島歌后」紀露霞，13日下午出席三重空軍一村黑膠講唱會，年逾8旬的紀露霞保養得宜，跟歌迷們開心細數當年出道、唱歌與成名的過程，興致一來還接連高歌當年膾炙人口的代表歌曲「望你早歸」、「綠島小夜曲」，讓歌迷們聽得如痴如醉。
三重地區過去是全台影視產業核心，也是黑膠唱片發源地，1960到1980年間，唱片公司及錄音室數量占全國之冠，九成黑膠唱片都在三重製作，為了延續三重黑膠唱片文化傳統，市圖三重南區分館打造專門收藏黑膠唱片空間，讓民眾回味黑膠唱片。
文化局擴大主辦的「黑膠講唱會」，從去年12月起在三重空軍一村四連棟小劇場舉辦，每周邀請老歌星與老藝人主講，暢談戰後國台語音樂興衰起落與變化。
「寶島歌后」紀露霞，雖然已是83歲高齡，但保養得宜、精神抖擻，講起話來仍是中氣十足，與歌迷細數從她18歲進入民聲電台開唱，在洪德成老師教導下發跡，唱紅了「望你早歸」、「孤戀花」、「綠島小夜曲」等膾炙人口的國台語歌曲，台語天后江蕙更稱紀露霞是她心目中「前無古人後無來者的超級偶像歌后」。
在主持人劉國煒穿插帶動下，紀露霞輕鬆悠閒的與近30位歌迷暢談90分鐘，聊到興起時還現場唱起她當第一個廣告「沙龍巴斯貼布」等歌曲，俏皮有趣的歌詞在紀露霞渾圓悠揚的歌聲哼唱下，讓歌迷們聽的如痴如醉。
(中國時報)
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