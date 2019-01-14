逢甲大學生 探尋人生方向

2019年01月14日 04:11 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

逢甲大學公共事務與社會創新研究所預測，10年後的台灣社會將面臨少子化、高齡社會、城鄉不均與偏鄉凋零情況，並指苗栗正好符合以上趨勢，因此今年到竹南崎頂新樂園舉辦「遇見未來」生涯探索，讓全國各大專院校學生，遠離都市喧囂，尋找人生未來。

「遇見未來」工作坊活動由逢甲大學公共事務與社會創新研究所、B型企業王道中心舉辦，針對大三、大四學生，規畫為期3天探索人生及體驗課程，今年是第3屆辦理，首度跨出台中並邀全台大專院校學生，激盪想法找尋自我，帶領學生揭露過去，與自己深層對話，進而連結未來。

逢甲大學公共事務與社會創新研究所長侯勝宗指出，經盤點與預測發現10年後的台灣將面臨少子化、高齡社會、城鄉不均與偏鄉凋零等情況，並說明苗栗正好符合以上趨勢，因此藉苗栗的社會環境，讓學生接觸接近真實的未來台灣社會小縮影，找尋未來方向。

參加活動的逢甲大學資訊工程學系學生陳鈴雅表示，透過課程，讓自己在找工作前確立方向並構築想法，未來步入社會時不致茫然無措。

此外，學生們還須「交出手機」，在課程中不受干擾，以利自我沉澱，雖剛開始學生們十分驚慌、不習慣，但跟同學交流後更加投入活動，並且建立與人之間的互動，更激發想像與獨立思考能力。

(中國時報)