炒菜不慎 爌肉飯名店陷火海

2019年01月14日 04:11 中國時報 吳敏菁 ）

彰化：彰化市金馬路上爌肉飯名店13日下午3點40分，疑似炒菜不慎鍋爐逛到火災，一發不可收拾，霎時燃熊熊火海；火勢還燒隔壁窗簾店，車水馬龍的大馬路上濃煙密布；消防局第一大隊緊急趕赴滅火，沒有燒到用餐區，幸好不是用餐時間無人傷亡。

(中國時報)