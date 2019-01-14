2019年01月14日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市政府13日在文化局文化廣場辦理第37屆市民集團結婚，40對新人走紅毯結連理，市長黃敏惠證婚、議長莊豐安主婚，姊妹市新竹市政府民政處長張力可擔任介紹人，市府贈送43吋液晶電視、城隍廟送金鏟子當賀禮，現場喜氣洋洋，甜蜜又浪漫。

婚禮一開始，女方長輩或親友挽著新娘走向新郎，將新娘的手交給新郎，兩人牽手一起緩緩走紅地毯，每對新人在舞台前接受大家的祝福，新人蔡曜臨及李凱寧代表蓋章，證婚人黃敏惠、主婚人莊豐安用印，完成婚儀，現場響起熱烈掌聲及歡呼聲，給予新人們最大的祝福。

蔡曜臨是天主教聖馬爾定醫院主祕蔡有築的兒子，與新娘李凱寧都是聖馬爾定醫院的行政人員，2人因工作結識交往而譜出戀曲；另有1對新人是「打火伴侶」，新郎新娘分別任職台南市政府消防局、嘉義市政府消防局。

新人互相為戴上戒指，接著彼此熱情親吻，有對新人特地帶了出國到澳門、北海道旅遊買的定情物熊寶貝一起親親，讓熊寶貝見證他們的愛情修成正果，甜蜜爆表。

婚禮尾聲由親友、貴賓與新人共同施放「幸福起飛」小氣球，象徵在大家共同祝賀下，祈求上天護祐新人們天長地久，鍾愛一生。

(中國時報)