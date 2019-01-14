李明璇歸寧宴 韓國瑜現身祝福
高雄市長韓國瑜競選期間「最美助選員」李明璇，13日回高雄娘家辦歸寧午宴，韓以長輩身分坐主桌，給足面子；不過另一邊，他參加大社蜜棗評鑑活動，巧遇曾抨擊「陪睡說」的綠委邱議瑩，兩人毫無互動，場面相當尷尬。
韓國瑜13日早上先出席大社三寶農特產蜜棗評鑑頒獎活動，選舉期間批評韓國瑜招商鬧出「陪睡風波」的邱議瑩也到場，兩人見面顯得尷尬，尤其在上台促銷蜜棗時，邱議瑩原本未上台，是高雄市農會理事長蕭漢俊特地邀她上台，她才上台，與韓國瑜眼神幾乎沒有相會。
韓國瑜隨後趕往參加國民黨青年黨代表李明璇的歸寧宴，她被封為韓陣營最美助選員，父親李玉文是國民黨高雄市黨部副主委，這場歸寧宴賓客破千人。
韓國瑜一抵達會場，瞬間颳起韓流旋風，賓客拿起手機瘋狂搶拍，並擠破頭上前要合照，幾乎快讓隨扈招架不住。
韓國瑜不改愛開玩笑本性，說很少看過新娘爸爸講話講這麼多的，新娘的爸爸基本上都是講不出話來的，像李玉文這樣子實在是該給予掌聲鼓勵。
此外，高市新聞局長王淺秋昨證實，市長室將從目前的四維行政中心遷往鳳山行政中心後棟2樓，除展現新氣象、強調重視原縣區之外，市長特別關切的教育局、民政局、觀光局全在鳳山，「就近督導」意味濃厚。
(中國時報)
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