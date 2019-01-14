逃逸移工吸毒 蹲路旁晃神被逮

2019年01月14日 04:11 中國時報 陳淑芬 ）

台中：30歲越南籍楊姓男子日前意識不清蹲在路邊，第一分局繼中派出所員警巡邏經過，以為身體不適趨前關懷；楊男以朋友的姓名、身分謊報，被警方被識破。經查為逃逸3年多移工，並在他的皮夾內查獲毒品，依非法居留及違反毒品危害防制條例偵辦。

(中國時報)