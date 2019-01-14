高雄幣拚經濟，可以更大膽

2019年01月14日 04:11 中國時報 主筆室

韓國瑜拚經濟要推出「高雄幣」，18日就要上路，對這項新的創意，外界討論多，爭議也不少，從政治面的「收割說」，到經濟面的效益、貨幣權問題都有。不過，回歸政策的本質來看，高雄幣是一種「積點抵扣」，是商家與地方政府吸引觀光、刺激消費拚經濟的政策，不論效益高低，都值得肯定與支持，更重要的是，高雄幣的推廣與效益，其實有無限的可能，高雄市政府的規畫可以更大膽。

為了刺激消費、拚經濟，高雄六合、光華、南華等3個商圈團體共推「區域性商圈金融貨幣」，即所謂的「高雄幣」，盼用紅利回饋的方式刺激買氣，高雄市政府樂見這種透過「虛擬貨幣」方式刺激買氣的行銷，未來更準備推廣到大高雄27個夜市商圈。高雄市長韓國瑜還準備在「高雄幣」上路試辦的18日，親自到六合夜市進行示範。

對高雄幣的第一個爭議是政治面，這個完全呼應韓國瑜拚經濟口號的點子，有人為此稱讚韓國瑜的創意與效率，但馬上有人指出這個高雄幣的政策，是陳其邁等其他候選人所推的，韓國瑜只是「收割」。

坦白說，這是一個最無聊且完全無需爭議的議題。高雄幣當然不是韓國瑜提出，甚至在競選期間亦未著墨於此，反而是陳其邁在競選期就提出以高雄幣刺激觀光，並將其導入旅遊及觀光等產業，整合宣傳等。不過，這個高雄幣也不是陳其邁首先提出，之前就已有高雄市議員吳益政提出並力推。最後能上路，與政客的口惠支持關係不大，而是由商圈業界所推動，此其能在韓國瑜上任不到1個月就能上路的主要原因。因此，爭論高雄幣誰提出、誰推動的政治話題，意義不大，此話題可休矣！

至於對「高雄幣」引發的「貨幣爭議」，不論是擔心擾亂金融秩序，或是質疑高雄市府豈能發行貨幣等批評，也是言過其實，並不了解狀況。

高雄幣雖然名稱中以「幣」命名之，但它當然不是貨幣，雖然高雄市觀光局長潘恆旭說「它是一個虛擬貨幣的概念」，坦白說，高雄幣連虛擬貨幣都不算。高雄幣只是利用手機下載App，當民眾到相關商圈消費時，可以在App內記錄，作為下次來消費時的抵扣優惠。

因此，所謂的「高雄幣」不過就是以手機App為平台累計消費回饋，存在個人電子錢包中，下次消費即可折扣，以創造不斷循環的商機。這種消費累積點數（或優惠券），早已行之有年，幾乎稍有規模的商家、賣場、網路電商平台，都有類似的「積點回饋抵扣」機制。說白了，高雄幣就是這麼一回事。

央行已說得非常明確，高雄幣是為了發展高雄地方經濟而推出，比較像是折扣、優惠券，只是把它「無實體化」，變成在手機等行動支付載具上使用，雖然名為「高雄幣」，但本質不是貨幣，與央行的鑄幣權、專利並沒有牴觸。連央行都如此說，這個爭議至此應可打住。

其實，高雄幣還有非常大的發展空間，韓國瑜團隊應該更有企圖心、更有創意，讓高雄幣創造更大的商機。例如，除了大高雄地區外，高雄幣可以拓展到其他城市的商圈，如台北市，甚至納入與高雄結為「姊妹市」的國外商圈；也可以與大陸城市結合，吸引更多陸客到高雄觀光。再以服務內涵而言，目前只是一種「積點折扣」，當更多人下載App、更多商圈加入後，就可發展為「線上線下」形式，不論是透過App作促銷、網購、辦購物活動等，都能讓高雄幣有更多的可能與想像空間。

「高雄幣」值得推動、支持，民間商圈、地方政府願意主動提出構想、規畫政策拚經濟，本身就是值得肯定的態度，除非明顯違法或有重大負面影響，否則政府無須設限管制。雖然效果與成敗未知，但藉著民間的創意、彈性與執行力，很有可能走出一條更寬廣的路，政府不需要在新的創意提出之始就忙著扼殺它，大陸的金融科技能領先全球，就是拜官方尊重創意、減少管制限制之賜，才能讓民間的創意與活力充分發揮，對高雄幣亦當作如是觀。

(中國時報)