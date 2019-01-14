少子化愈救愈少
中國時報
主筆室
少子化問題延續至少已20年，政府不斷祭出獎勵生育的政策，內政部上周公布去年新生兒數，僅18.1萬，是史上第2低。少子化危機未見緩和，反而更深化了。
台灣社會近年逐漸由晚婚、少生，變成不婚、不生，生育率幾乎全球最低，每年新生兒人數，從早年戰後嬰兒潮時期的40多萬，降到30多萬，乃至20萬上下，呈現階梯式下降。新生兒人數減少，代表人口結構惡化、老化速度加快、人口紅利消失。
從官方的預測來看，台灣人口結構惡化比原預期嚴重。國發會去年公布新預測，2022年台灣人口就會出現負成長，比先前預測的時間提早了3年，人口紅利將在2027年消失，成為超高齡社會。這代表工作的人更少，被扶養的人更多，經濟成長率也會更低。
近年從中央到地方政府，都推出各種獎勵生育政策，從強化托兒的政策，到生育津貼發放獎勵，但政策效果接近零，近15年來，每年新生兒人數都維持在20萬左右，說政策效果為零並不為過。
少子化問題，不僅影響教育，高教繼中學、小學之後，因生源減少而面臨「冰河期」的衝擊，許多私校與科系注定要關閉；同時會影響經濟與產業，特別是內需型產業，在人口增加有限甚至變少的情況下，幾乎只有萎縮一途，除非出現巨大創新，否則經濟很難再現高成長。
少子化既有社會因素，亦有經濟因素，年輕人不願亦無能背負生育重擔，經濟前景不明時又更不願生育，史上最低的新生兒數為16萬多，就是在金融海嘯後創下的。
面對少子化危機的深化，政府是該想想，有什麼能做、該做卻未做的事？
(中國時報)
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