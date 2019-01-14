2019年01月14日 04:11 中國時報 王尚智

觀察政黨執政能力的根本展現，首在「用人」。賴清德總辭，蘇貞昌的「過渡內閣」搖晃上路，新的執政團隊肩負台灣未來的重任，不料一位新閣揆出任的新聞熱度，竟然抵不上全台灣對於「口譯哥」的關注？

蔡英文起用蘇貞昌回鍋的整個過程，從頭到尾就像是「醃臭了蘿蔔，舉巷子皆聞」，人云亦云的同時，一切內閣布局純為固守蔡英文自己的「連任之路」，更是路人皆知。

蔡英文的謀權之私也算人之常情，不料社會大眾更在意的卻是冒出了「吳音寧2.0」！生嫩小伙子明明只是會「口譯」，能力經驗根本不堪配其空降駐美代表處政治組長的大位與薪資，但蔡英文好說歹說就是死命護航吳音寧、趙怡翔這類圍繞她身邊小圈子的善男信女，即使破壞體制也非要庇佑小男女們升官發財。

於是，很可能也就只剩1年執政的蘇貞昌又會怎麼布局他的內閣人事？蟄伏低迷多時的電火球麾下也有他的「蘇家軍」，怎麼可能不有樣學樣地整個倒出來用，學學陳菊那般率領一整批「菊姐幫」的阿貓阿狗攻占政府人事大位，好好啃一啃執政權力資源連骨帶肉的最後滋味？

最近蔡英文因為習近平的《告台灣同胞書》紀念講話由黑翻紅，原本早已習慣迴避媒體輿論、拒絕接觸基層的蔡英文，終於一夕間「初嘗網紅滋味」。過去習慣了迂迴營造聲勢的「文青語法」，如今轉為潑辣刺激的「網紅語法」，蔡英文難得贏取了前所未見的網路聲量，一時間彷彿力克柯文哲與韓國瑜；可一旦看穿民進黨的「兩岸叫陣」始終流於某種老戲重演，20多年來也就是透過「拿北京恫嚇台灣同胞」以獲取選票，於是都說這回蔡英文的聲勢翻轉純粹也就是「習近平幫的忙」而已。

然而網路上的熱度，向來就是一種「隨時替代、即刻轉移」。「討厭民進黨、討厭蔡英文」的熱度雖然一時可以被更強大的「討厭共產黨」所取代，但社會大眾的目光始終會回到那些真正切身相關的「根本價值」與「現實處境」。民眾內心拿捏的砝碼天平上，「厭惡一枚口譯哥」的重量並不會低於「討厭一整塊習近平」，因為從「用人」的角度，就可以照見政治人物所有「權力貪戀」與「私心遂用」的本質。

尤其蘇貞昌以「敗選」之身回鍋接手了閣揆，內閣臉孔中還包括了那些同樣因為敗選，並且都曾一度信誓旦旦「今後要在地方上堅持守護」的高雄陳其邁、台中林佳龍，選後雖然嘗試扮演「暖男」網紅路線，卻同樣難以忘情追逐權力舞台的慾望氣味而來，火速放棄了自己的承諾。

顯然九合一選舉大敗至今雖還不到1個月，整個民進黨從上到下彷彿已經「自我遺忘且陶醉」，重新回到權力人事「重組、分贓」的慣性老路，「口譯哥」與「敗選男」一起位子分來分去，所有關於敗選關鍵所涉的農林漁牧、勞工基層、青年出路、台灣產業經濟定位等所有民生議題，又重新掩埋在政壇一片事過境遷的氛圍中了。

賭上自己政治前途的賴清德，當初言之鑿鑿「希望蔡總統大破大立」，豪言壯烈的檢討反省如今只是顯得傻氣可笑，如今的民進黨新舊世代各自扭曲，附著堆疊在蔡英文一心攻取連任的意圖之上，但終究沒有人對蘇內閣有所期待，破破爛爛，橫看豎看就是一組莫名其妙的「拼裝車上路」，值不了幾毛錢！

(中國時報)